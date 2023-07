Eudoxie Yao aux Champs-Élysées : l’influenceuse invitée par Macron ?

- Publicité-

La récente visite dans la capitale française de l’influenceuse ivoirienne, Eudoxie Yao a alimenté les réseaux sociaux et suscitées polémiques et rumeurs. Certains disent qu’elle a été invitée par le président Emmanuel Macron, tandis que d’autres y voient simplement une visite touristique. Retour sur cet événement qu’elle a partagé sur sa page Facebook le vendredi 7 juillet 2023.

Connue pour sa nature exubérante et sa personnalité extravagante, Eudoxie Yao a l’habitude de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux. Sa silhouette atypique et son sens du glamour attirent un large public tant en Côte d’Ivoire que dans d’autres pays francophones. Pourtant, sa récente escapade sur les Champs-Elysées a créé la surprise tant son apparition sur la prestigieuse avenue parisienne a été remarquée.

Très active sur Instagram, Eudoxie Yao a tenu à partager son voyage à Paris avec ses fans. Entre shootings devant le célèbre Arc de Triomphe et viré shopping dans les boutiques de luxe, l’influenceuse a nourri sa page de clichés qui affichaient son train de vie fastueux. Les commentaires élogieux de ses fans ne se sont pas fait attendre.

Certains internautes se sont empressés d’évoquer une éventuelle invitation présidentielle. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Eudoxie Yao aurait été invitée par Emmanuel Macron pour une réunion officielle. Cela a rapidement suscité des critiques, certains accusant le président français de « promouvoir des influences superficielles » plutôt que de mettre en avant des personnalités engagées et influentes dans les domaines culturels ou humanitaires.

Eudoxie Yao en visite présidentielle ? L’influenceuse ivoirienne sort du silence !

Face à la polémique grandissante, Eudoxie Yao a répondu en confirmant qu’elle n’avait pas été invitée par Emmanuel Macron. Elle a expliqué que sa présence sur les Champs-Elysées n’était qu’une visite touristique motivée par son amour de la mode et des grandes villes. Elle a voulu se rappeler qu’elle est avant tout une entrepreneure et une artiste, et qu’il ne faut pas la juger uniquement sur son apparence physique.

Malgré cette mise au point, les débats persistent et la polémique autour de la venue d’Eudoxie Yao sur les Champs-Élysées fait toujours jaser sur la toile.

