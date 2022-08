Etes-vous dérangés par les moucherons ? découvrez comment fabriquer un piège contre eux

Bien qu’ils ne soient pas dangereux, les moucherons peuvent être agaçants. Surtout quand ces bestioles attaquent votre cuisine. Nous vous présentons un piège pour finir avec eux.

Tout ce dont vous aurez besoin pour créer un piège pour les moucherons est un gobelet en plastique (vous pouvez également utiliser un verre). Versez-y une solution sucrée à base de vinaigre de cidre et de sucre. Enveloppez ensuite le verre avec un film plastique alimentaire. A l’aide d’une fourchette ou la pointe d’un crayon, percez la surface pour former des petits trous en maintenant le film avec un élastique. Placez ensuite votre piège près d’une fenêtre ou d’un endroit apprécié par les moucherons. Attirés par le mélange, les moucherons vont se faufiler à l’intérieur du gobelet et s’y noyer.