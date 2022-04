Etats-Unis: Patrick Lyoya, un Congolais, abattu par la police américaine

Une vidéo de la police a été publiée montrant un officier blanc tirant mortellement sur un homme noir à l’arrière de la tête après une bagarre à propos d’un pistolet paralysant. Une centaine de personnes ont manifesté dans le Michigan, mercredi soir, alors qu’une enquête est en cours.

Plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés ce mercredi soir à Grand Rapids, dans le Michigan au nord du pays, après la publication de vidéos montrant la mort d’un jeune homme noir, tué par un policier blanc. L’une des quatre vidéos du drame survenu le 4 avril, montre le policier allongé sur le dos de Patrick Lyoya, âgé de 26 ans, avant qu’il ne lui tire, selon toute vraisemblance, dans la tête.

Une altercation entre Patrick Lyoya et le policier avait éclaté après un contrôle routier, et peu avant le tir, les deux hommes semblaient se débattre au sol pour prendre le contrôle du pistolet électrique du policier. Le nom de ce dernier n’a pas été révélé.

Selon des images de l’antenne locale de la chaîne ABC, plusieurs dizaines de personnes s’étaient rassemblées dans le centre-ville de Grand Rapids, une agglomération du Michigan de quelque 200.000 habitants. Les manifestants portaient des pancartes “Black Lives Matter” (“les vies noires comptent”), et scandaient “pas de justice, pas de paix”. Sur Twitter, de très nombreux commentaires indignés ont envahi le réseau.

It's dark now in Grand Rapids.



Protesters calling for justice for Patrick Lyoya are marching in a circle around the police department. @WOODTV pic.twitter.com/4uL9fI7fHh