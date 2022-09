Espagne (F): guerre entre certaines joueuses et la Fédération

Dans un mail envoyé à leur Fédération, quinze joueuses de l’équipe féminine de l’Espagne ont refusé de porter le maillot de la Roja, tant que le sélectionneur Jorge Vilda n’était pas limogé. Mais la RFEF ne va pas céder à leur demande.

Alors que la prochaine coupe du monde féminine débute dans un peu moins d’un an (du 20 juillet au 20 août 2023), la sélection féminine espagnole se retrouve avec une crise sur les bras. En effet, quinze joueuses ont décidé de quitter l’équipe entraînée par Jorge Vilda en raison des relations entretenues avec ce dernier. Elles ont informé la Fédération de leur décision via un mail, dans lequel elles déplorent que la situation autour de l’équipe nationale affecte « sérieusement » leur « état émotionnel » et leur « santé ».

Mais visiblement, la Fédération espagnole de football n’a aucune intention de se séparer de Jorge Vilda. Dans une réponse sèche, la RFEF annonce même qu’elle est prête à ne jouer qu’avec des filles de l’équipe de jeunes s’il le fallait.

« La RFEF ne va pas permettre aux joueuses de remettre en cause la continuité du sélectionneur national et de son staff technique, car prendre ces décisions ne relève pas de leurs compétences. Nous n’allons pas convoquer les joueuses qui ne veulent pas porter le maillot de l’Espagne. La Fédération n’utilisera que des joueuses motivées, même si cela signifie jouer avec des jeunes. » La guerre est déclarée.