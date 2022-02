Erdogan en RDC: plusieurs accords économiques et sécuritaires signés

En République Démocratique du Congo, pour le compte de la première étape de sa tournée africaine, le président turc Erdogan, a procédé à la signature de plusieurs accords notamment dans le domaine de l’économie et de la sécurité avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi.

La Turquie et la RDC renforcent leur coopération bilatérale. « Nous avons mutuellement réaffirmé notre volonté de développer la coopération bilatérale » et au total, « sept accords ont été signés entre la Turquie et la République démocratique du Congo », a indiqué le président Erdogan sur Twitter.

Dans le domaine sécuritaire, « nous avons sollicité le soutien de la Turquie pour lutter contre « les milices et groupes terroristes dans l’est de notre pays » en proie aux violences meurtrières depuis près de 25 ans, avait déclaré le président de la RDC. Un accord-cadre militaire, un protocole relatif aux aides financières et un accord de coopération sur l’industrie de la défense ont notamment été conclus, selon la présidence de la RDC. Les accords signés sont d’ordre économique et sécuritaire.

Après la RDC qui est la première étape de sa tournée africaine, le président turc Erdogan s’est envolé pour Dakar, où, il va rencontrer le président sénégalais et président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall. Il assistera également à la cérémonie d’inauguration du Stade olympique de Dakar d’une capacité de 50 mille spectateurs, construit par une entreprise turque, avant de se rendre en Guinée-Bissau.