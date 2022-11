Equipe de France: Didier Deschamps réagit à la défaite face à la Tunisie

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a réagi à la défaite face à la Tunisie (0-1) ce mercredi, en Coupe du monde 2022. Et le coach des Bleus a expliqué que ses choix tactiques ont pesé sur ses joueurs.

Tenante du titre, la France a essuyé ce mercredi sa première défaite dans cette Coupe du monde 2022. Les Bleus se sont incliné face à la Tunisie (0-1), à l’occasion de la troisième journée du groupe D. Avec un onze largement remanié, les Français ont été dominés par l’équipe adverse qui aurait pu alourdir la marque n’eût été la maladresse des attaquants tunisiens surtout en première période.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pologne - - Argentine Fifa Coupe du Monde Arabie Saoudite - - Mexique Fifa Coupe du Monde Croatie - - Belgique Fifa Coupe du Monde Canada - - Maroc Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Australie 1 0 Danemark Fifa Coupe du Monde Tunisie 1 0 France Fifa Coupe du Monde Pays de Galles 0 3 Angleterre Fifa Coupe du Monde Iran 0 1 USA

Face à la presse après le coup de sifflet final, Didier Deschamps a tenté de donner une explication logique à ce revers de sa formation. Et le sélectionneur des Bleus a confié que ses choix tactiques ont été pour beaucoup dans le résultat du match.

« On a eu des difficultés de par les choix que j’ai faits. Ça devra nous servir dans quatre jours. Des joueurs étaient à risque et on avait fait deux matchs à haute intensité. Ça permet aux entrants de voir la différence qu’il y a, c’est un match de Coupe du monde. L’objectif est atteint, on va récupérer, une deuxième compétition va démarrer », a-t-il déclaré au micro de TF1.

Premiers de la poule D à l’issue de cette troisième journée et donc qualifiés pour le prochain tour, les Français affronteront en huitième de finale le deuxième du groupe C.