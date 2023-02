Entretien : vaporisez ce produit dans la douche et vous n’allez pas la laver durant 2 semaines

L’entretien de la douche n’est toujours pas chose aisée. Malgré tous les soins possibles qu’on lui apporte, elle laisse toujours des imperfections comme des odeurs, le calcaire qui reste et autres. Pour donc vous soulager un peu, essayez ce produit miraculeux.

Pour rendre le carrelage mural et les sanitaires aussi éclatants qu’au premier jour, il n’y a rien de tel que le peroxyde d’hydrogène. Ce produit multi-usage et non toxique fait totalement le job sans agresser les surfaces et l’environnement. Et ce n’est pas tout ! il est facile d’utilisation et garantit de bons résultats seul ou combiné à d’autres produits.

Pour le faire :

Versez dans un flacon pulvérisateur la quantité d’un verre de peroxyde d’hydrogène à 3% non dilué.

Vaporisez généreusement les carreaux, les sanitaires et les surfaces de la douche que vous souhaitez nettoyer.

Laissez agir une dizaine de minutes.

N’hésitez pas à ce stade à frotter les zones sales en utilisant une éponge humide.

Il ne vous reste plus qu’à rincer et c’est nickel !

Si votre douche ou vos sanitaires sont recouverts de taches tenaces (moisissures, calcaire ou autres saletés…) ou de traces de savon épais :

Préparez une pâte en mélangeant le bicarbonate de soude et le peroxyde d’hydrogène à parts égales.

Étalez le mélange à l’aide d’une éponge sur les zones concernées et laissez agir de 15 à 30 minutes. Frottez le mélange en utilisant une brosse à récurer.

Rincez puis séchez à l’aide d’un chiffon en microfibres.

Et voilà, votre salle de bain dégage à nouveau une ambiance accueillante et hygiénique !

Par ailleurs, le peroxyde d’hydrogène doit toujours être conservé dans un flacon sombre afin d’éviter que sa structure chimique se décompose lorsqu’il est exposé à la lumière.