[En Direct] Patrice Talon à cœur ouvert avec la presse nationale (vidéo)

Dans un Entretien exclusif avec les journalistes Serge AYAKA et Marie-Léa YEMADJRO, le Chef de l’État Patrice TALON se prononce sur plusieurs sujets de l’actualité nationale. Il s’agit notamment de son message sur l’état de la Nation 2023, de la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement, de l’élection présidentielle de 2026 (avec les suscitations de candidatures : Cas de la dynamique OB 26), de la rencontre avec les responsables du parti d’opposition « Les Démocrates », des nouveaux développements de la situation au Niger, de la redynamisation des relations entre le Bénin et le Nigéria et bien d’autres.