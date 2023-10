Emmanuelle Kéita: son ex, Peter 007 enfin libéré de prison

- Publicité-

Après 10 mois de prison ferme, l’activiste ivoirien Peter 007 a été libéré de prison ce lundi 9 octobre 2023.

Peter 007 est désormais libre de ses mouvements. De son vrai nom Pierre Niangoran Assalé, l’influenceur a été libéré après sa présentation au juge d’instruction qui a validé la demande de liberté provisoire introduite par son avocat.

‘’Merci à Dieu, Merci Papa Ado, Merci Fabrice Sawegnon, merci Maître Ange Rodrigue Dadjé… Merci à tous ici sur ma page ! Dieu est fidèle, Peter 007’’, a écrit sa femme Linda Koberstein sur sa page Facebook. Dans son message, la jeune femme a exprimé sa gratitude envers le président de la République, Alassane Ouattara, le PDG de Life TV, Fabrice Sawegnon, et l’avocat de Peter 007.

Selon son avocat, Ange Rodrigue Dadjé, ce n’est pas vraiment une liberté pleine mais provisoire après plus de 10 mois de prison à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA).

Une affaire d’appel à l’insurrection.

Peter 007, ancien membre des Forces spéciales du Groupement de Sécurité de la Présidence de la République (GSPR) sous Laurent Gbagbo, a été arrêté en décembre 2022 au lendemain de son passage dans l’émission ‘Allô Caviar’, diffusée sur Life TV et animée par la coach Hamond Chic.

Lors de cette émission, Peter 007 a exprimé son mécontentement à l’égard de son ex Emmanuelle Kéita, qu’il a indirectement accusée de l’avoir trompé avec le père de ses enfants. Mais ce n’était pas tout, car d’autres révélations croustillantes ont été faites sur ce plateau.

Cependant, selon les informations, Peter 007 était recherché et est accusé d’incitation au coup d’état contre Alassane Ouattara. Apparemment, l’influenceur se doutait qu’il pouvait être arrêté.

C’est d’ailleurs pour cette raison que lors de cette émission, Peter a reconnu le risque qu’il prenait en rentrant au pays après une dizaine d’années passées en France, et il en a profité pour présenter ses sincères excuses au président Ouattara. Mais cela n’a pas suffi à apaiser les blessures causées. Arrêté à son hôtel et placé en détention provisoire, Peter 007 a passé 10 mois à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA).