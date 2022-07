Emma Lohoues: l’influenceuse Ivoirienne fait tourner la tête de Neymar à Paris (Video)

Alors qu’elle séjourne en Europe depuis quelques jours, Emma Lohoues a rencontré ce mercredi 6 juillet, la star du football brésilien Neymar, à la Fashion Week de Paris en France. Une rencontre sensationnelle qui a fait beaucoup de tapage sur la toile.

Suivie par plus de 3 millions de personnes sur Instagram, l’influenceuse Ivoirienne Emma Lohoues fait sans doute partie des personnalités du showbiz les plus influentes de l’Afrique. A la tête du classement des 10 personnalités Ivoiriennes qui ont le plus d’abonnés, l’ex copine de Dj Arafat ne rate jamais l’occasion de faire sensation sur la toile, malgré les nombreuses critiques auxquelles elle fait face.

Après avoir été critiquée pour son indifférence vis-à-vis de la finale du concours national de beauté Miss Côte d’Ivoire qui s’est tenue il y a quelques jours, l’actrice Ivoirienne a posé ses valises à Paris en France où elle a été invitée au défilé du célèbre styliste français Jean Paul Gautier.

Cependant, lors de cette soirée de mode, l’ex copine de Dj Arafat a fait la rencontre de Neymar, le célèbre footballeur international brésilien qui évolue au poste d’attaquant au Paris Saint-Germain. Des photos et vidéos très coquines des deux célébrités ont été aperçues sur la toile et ont très vite suscité des réactions mitigées.

En effet, plusieurs internautes n’ont pas hésité à évoquer une prétendue relation amoureuse entre Neymar et l’ex copine de Dj Arafat.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’Emma Lohoues flashe sur la star du cuir rond. Elle avait assisté à la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le PSG qui a eu lieu le dimanche 19 septembre 2021 au Parc des princes. Après un but de Neymar sur penalty, l’actrice Ivoirienne avait posté « Yaaassss buuttt de bb neymaarrrrrr ».