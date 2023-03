Emma Lohoues: « J’ai envie de donner un petit-frère ou une petite-sœur à Koby mais … »

L’actrice, animatrice et influenceuse ivoirienne Emma Lohoues était l’invitée de l’émission Wam animée par Willy Dumbo sur Life Tv ce jeudi 9 mars dans le cadre de la promotion de son nouveau livre intitulé « Dans les yeux d’Emma ». Au cours de l’émission, elle s’est également prononcée sur sa vie privée, révélant qu’elle est amoureuse.

Lors de la rubrique « Face au miroir », Emma Lohoues s’est félicitée de ce qu’elle est devenue aujourd’hui malgré les nombreuses difficultés auxquelles elle a fait face dans sa vie. « Quand je me regarde, je vois une femme qui cherche à réaliser ses rêves, une maman comblée. J’ai pas de regret car j’estime que toutes les choses que j’ai pu faire mal ou bien, ont fini par faire de moi, celle que je suis aujourd’hui« .

Interrogée sur sa vie amoureuse, Emma Lohoues qui porte toujours la casquette de célibataire a avoué être actuellement amoureuse. Mieux, l’auteure du livre « dans les Yeux d’Emma » a ajouté qu’elle a même envie de satisfaire son fils unique Koby, qui n’arrête pas de lui réclamer un petit-frère. « J’ai envie de donner un petit-frère ou une petite-sœur à Koby mais pas maintenant« , a indiqué l’actrice.

Très vite, cette déclaration a immédiatement suscité l’intérêt de ses fans, qui se sont empressés de spéculer sur l’identité de son nouvel amoureux, et probable père de son prochain enfant.

Faut-il le rappeler, Emma Lohoues est une personnalité très appréciée en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest en général, et sa vie privée a toujours été un sujet de curiosité pour ses fans. En plus de sa carrière d’actrice et d’animatrice, Emma Lohoues est également très active sur les réseaux sociaux, où elle compte des millions de followers. Elle utilise régulièrement ces plateformes pour partager des moments de sa vie privée avec ses fans, et ces derniers se réjouissent souvent de la voir heureuse et épanouie.