Eminem, Dr. Dre et Snoop Dogg réunis pour une session en studio

“Nous sommes en train de préparer un petit quelque chose”, a récemment déclaré Snoop Dogg à Entertainment Tonight au sujet de son retour au travail avec Dr Dre. Les trois rappeurs pourrait travailler sur l’album Detox de Dr. Dre, mythique projet lancé il y a vingt ans.

Le trio de superstars du rap a posé ensemble dans un studio d’enregistrement pour un cliché partagé sur les pages des médias sociaux d’Eminem lundi avec la légende “juste quelques frères… qui traînent”. Sur la photo, Dre, 57 ans, sourit jusqu’aux oreilles dans une tenue noire à côté d’Eminem, 49 ans, qui semble impassible, avec un sweat à capuche gris, une casquette de baseball noire, un tee-shirt graphique et un jean noir. Snoop, 50 ans, se tient à droite, portant une veste verte, un t-shirt à motifs et une casquette assortie, un pantalon noir et bleu et un collier en or, le sourire aux lèvres.

La photo arrive quelques jours après que Snoop ait parlé à Entertainment Tonight de se réunir avec Dre pour travailler sur un projet à venir. “Nous préparons un petit quelque chose”, a-t-il déclaré au média sur le tapis rouge de son nouveau film, Day Shift. “Je ne veux pas trop en parler, mais nous sommes de nouveau ensemble”. Snoop a poursuivi : “Cela fait 30 ans que nous n’avons pas travaillé sur un disque, et nous faisons quelque chose, nous travaillons sur quelque chose.”

Dr. Dre a collaboré avec Snoop Dogg et Eminem sur son album 2001, paru en 1999, mais les trois hommes n’ont jamais enregistré ensemble. Dre a également produit Bitch Please II, morceau d’Eminem où Snoop Dogg fait un featuring.