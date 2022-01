Elon Musk offre 5.000 dollars à un jeune étudiant pour qu’il lui lâche les baskets

Un jeune homme de 19 ans a développé un programme capable de traquer le jet privé d’Elon Musk, puis de partager la position de l’appareil sur les réseaux sociaux. Inquiet pour sa sécurité, l’emblématique PDG de SpaceX lui a offert 5.000 dollars (environ 3.000.000 f CFA), qu’il a refusés.

5.000 dollars, c’est le prix estimé par Elon Musk pour sa propre sécurité. Le PDG de Tesla a proposé à un adolescent de 19 ans, Jack Sweeney, de lui verser cette somme pour qu’il cesse de publier sur Twitter les vols de son jet privé. Le milliardaire qui se dit inquiet pour sa sécurité personnelle voudrait que le compte soit supprimé.

En effet, Jack Sweeney, un adolescent de 19 ans, a créé pas moins de 15 comptes sur Twitter permettant de suivre les déplacements par avion de certaines des personnalités les plus influentes du monde, comme Bill Gates, Jeff Bezos, et donc Elon Musk, via le compte @ElonJet. Un compte devenu populaire, car il dénombre aujourd’hui près de 90.000 abonnés. Ce dernier est géré par des programmes capables d’analyser les données ADS-B publiques (la plus grande source publique de données de vol non filtrées au monde) et de tweeter à chaque fois qu’un avion décolle ou atterrit.

Autrement dit, un programme capable de révéler à des centaines de milliers d’internautes où se trouve le milliardaire à un instant T. Cette situation fait craindre le pire au PDG de Tesla. «Je n’aime pas l’idée d’être abattu par un cinglé», a-t-il déclaré dans sa conversation privée avec Jack Sweeney. C’est alors qu’Elon Musk a proposé à l’adolescent de le payer pour supprimer le compte, pour 5.000 dollars (environ 3.000.000 f CFA).

Sauf que 5.000 dollars, ce n’est pas assez pour l’étudiant en technologies de l’information et de la communication, qui ne gagne «qu’une vingtaine de dollars par mois» avec ce compte Twitter. Au site Protocol, il confie avoir réclamé 50.000 dollars ( près de 30.000.000 f CFA) à Elon Musk : «ce serait un excellent soutien à mes frais d’université et je pourrais m’acheter une voiture, peut-être une Model 3 !»

Jack Sweeney attend toujours la réponse du milliardaire… qui l’a bloqué sur Twitter, en attendant, peut-être, de reconsidérer la proposition.