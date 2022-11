Elon Musk à la recherche d’un remplaçant pour prendre sa place à la tête de Twitter

Suite aux plaintes des actionnaires de Tesla, Elon Musk, compte réduire le temps qu’il consacre au Twitter depuis qu’il a pris les rênes du réseau social. Pour y parvenir, le milliardaire cherche un remplaçant aux commandes de l’entreprise.

Après deux semaines de gestion marquée par de nombreuses polémiques en raison des nouvelles décisions, Musk cherche désormais un nouveau leader qui va assurer la relève. Le milliardaire a annoncé qu’il passerait bientôt moins de temps à diriger les affaires de Twitter lors de son témoignage devant un tribunal du Delaware ce mercredi 16 novembre.

En effet, cette décision de l’homme le plus riche du monde survient dans un contexte où les investisseurs de Tesla sont de plus en plus préoccupés par le temps que Musk consacre à Twitter. mercredi, les nouvelles données ont même rapporté que les actions de la société Tesla ont chuté de 3 %.

Les deux premières semaines du milliardaire en tant que propriétaire de Twitter ont été marquées par le chaos alors qu’il a rapidement licencié l’ancien directeur général de Twitter et d’autres hauts dirigeants, puis a licencié la moitié du personnel de Twitter au début du mois.

Musk a envoyé un e-mail aux employés de Twitter tôt mercredi, leur disant qu’ils devaient décider d’ici jeudi s’ils voulaient rester dans l’entreprise pour travailler « de longues heures à haute intensité » ou prendre une indemnité de départ de trois mois de salaire.