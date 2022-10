Diplomatie: Patrice Talon en visite de travail aux Pays-Bas

Le président Patrice Talon est en visite de travail aux Pays-Bas les 04 et 05 octobre 2022. A l’occasion de ce voyage, le Chef de l’Etat béninois et sa délégation vont rencontrer plusieurs investisseurs néerlandais et procéder à la signature de trois (03) accords.

Patrice Talon est le sol néerlandais depuis la matinée de ce mardi 04 octobre. Il va y rester jusqu’à demain 05 octobre, dans le cadre d’une visite de travail. Le Chef de l’État sera, dans un premier temps, « reçu au Palais Royal de la Haye par Sa Majesté Willem-Alexander, Roi des Pays-Bas ».

Après cette audience, Patrice Talon va échanger avec des investisseurs, dont le patron de Invest International, Joost Oorthuizen. Cet entretien va aboutir à la signature d’un accord de financement puis à la signature de deux accords d’engagement financier entre les deux parties.

Plusieurs autres rencontres inscrites dans l’agenda de Patrice Talon

Selon le chronogramme de la viste de travail, le président Patrice Talon rencontrera le Secrétaire Général, Paul Huijts et Directeur Adjoint Général de la Coopération Internationale, Birgitta Tazelaar, le Directeur de la croissance durable et Climat, René Van Hell et le CEO du registre foncier Frank Tierolff.

Une séance de travail est également prévue entre la délégation béninoise et les responsables du Centre de promotion des exportations en provenance des pays en développement (CBI). Après cette étape, la délégation participera à une table ronde avec les agences et institutions (NUFFIC, SBB et CINOP) en charge de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels.

Tête-à-tête avec Marc Rutte, Premier Ministre des Pays-Bas

L’autre rendez-vous important du séjour de Patrice Talon, c’est son tête-à-tête avec le Premier Ministre néerlandais. Cette rencontre de haut niveau, assortie d’un dîner, est prévue pour la soirée de ce mardi.

Après de lettre à son séjour, le président Patrice Talon se rendra au STC lycée Technique.