« Depuis 2020, le Bénin n’a plus de loi de lutte contre la corruption », JB Elias

C’est un secret de polichinelle que le pouvoir en place fait de la lutte contre la corruption, l’une de ses priorités. Mais curieusement constate Jean-Baptiste Elias, l’arsenal juridique qui doit accompagner cette lutte n’existe plus depuis Septembre 2020.

Le président du front des organisations nationales de lutte contre la corruption (FONAC), Jean-Baptiste Elias était ce dimanche sur l’émission « Grand Angle » de « Crystal News ». Les avancées de la lutte contre la corruption en République du Bénin étaient au menu des échanges.

A croire l’ex président de l’ancienne autorité nationale de lutte contre la corruption (ANLC), « beaucoup de gens ne sont pas informés que la loi 2011-20 du 12 Octobre 2011 portant lutte contre la corruption a été abrogée. Les articles 156 de cette loi, précise-t-il, ont été abrogés complètement alors que le Bénin a signé la convention des Nations Unis contre la corruption et a ratifié cette convention qui demande à chaque Etat partie, d’avoir une loi nationale de lutte contre la corruption ».

« Depuis Septembre 2020, soit plus d’un an et demie, le Bénin n’a plus de loi de lutte contre la corruption« , Martèle Jean-Baptiste Elias