Dentifrice : 05 utilisations ménagères que vous pouvez faire avec la pâte

Le dentifrice qui vous sert à vous brosser les dents, peut devenir un détachant et nettoyant d’une grande efficacité. Découvrez dans cet article les utilisations ménagères que l’on peut faire avec la pâte dentifrice.

Le dentifrice ne sert pas seulement à nettoyer les dents. En effet, cette pâte peut être un allié de taille dans l’entretien de votre domicile. Cela peut sembler utopique, mais ce produit fait partie des astuces naturelles qui permettent de blanchir certaines surfaces et de leur redonner tout leur éclat. Voici cinq usages domestiques dont vous pouvez en faire.

Le dentifrice pour enlever une tache de rouille

Le dentifrice est efficace pour enlever les taches de rouille. Pour cela, appliquez un peu de pâte de dentifrice sur la tache et frottez-la avec une éponge douce ou une vieille brosse à dents à poils souples. Puis, rincez et séchez. Cette astuce de grand-mère peut être utilisée pour éliminer les taches de rouille sur les bijoux, les objets en métal et même les vêtements.

Le dentifrice pour nettoyer les joints de carrelage

Pour nettoyer les joints de carrelage et les blanchir, déposez un peu de dentifrice sur une vieille brosse à dents humide et frottez les joints pour enlever les saletés, puis rincez à l’eau claire.

Le dentifrice pour faire briller les verres

L’eau qui coule à travers le robinet est souvent calcaire. Cette dernière, laisse des dépôts de tartre sur les verres lorsqu’ils sont lavés à la main, dans l’évier, ou même dans le lave-vaisselle. Pour éliminer les traces blanches de tartre et faire briller vos verres, mélangez dans une bassine, un peu de pâte à dentifrice et de l’eau tiède puis trempez-y les verres tachés. Laissez agir pendant quelques minutes, puis rincez abondamment.

Le dentifrice pour faire briller l’argenterie

Pour faire briller vos objets en argent, sans les abîmer, déposez un peu de pâte de dentifrice sur l’objet en question, puis frottez avec un chiffon microfibre doux, pour éviter de les rayer. Rincez à l’eau tiède et séchez soigneusement. Le dentifrice peut faire briller tous les objets en argent, comme les bijoux ou les couverts de table.

Le dentifrice pour enlever les taches sur les vêtements

Le dentifrice est un produit détachant efficace pour éliminer les taches d’encre ou de rouge à lèvres sur les vêtements. Pour cela, étalez un peu de dentifrice sur la tache encore fraîche, à l’aide de vos doigts. Laissez agir pendant quelques minutes puis frottez la tache. Si celle-ci s’avère plus tenace que prévu, n’hésitez pas à renouveler l’opération. Pour finir, lavez votre vêtement en machine.