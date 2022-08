Démarrage de la rentrée 2022-2023: un séminaire pour une bonne préparation

La réussite d’une année scolaire et académique dépend en grande partie de sa préparation. C’est dans ce cadre qu’un séminaire a été organisé les 23 et 24 Août 2022 par les acteurs du secteur de l’éducation pour plus de succès au cours de la rentrée qui s’annonce.

“Les réformes dans le secteur de l’éducation : Point de mise en œuvre, difficultés et perspectives”. Tel est le thème de la deuxième édition du séminaire organisé les 23 et 24 août 2022, à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou pour préparer la rentrée scolaire et académique 2022-2023.

Initié par le Conseil National de l’Éducation, en collaboration avec les trois Ministères en charge de l’éducation au Bénin, le séminaire de 48 heures qui a pris fin ce mercredi 24 Août 2022 vise à faire le point des performances des réformes en cours dans les trois sous secteurs de l’éducation et de faire des projections pour la nouvelle année scolaire et universitaire qui commence le 19 Septembre prochain.

« C’est le moment de faire le bilan des actions prescrites par le séminaire de l’année scolaire et universitaire écoulé et de planifier celles de l’année qui s’annonce. La feuille de route que vous nous avez confié et les recommandations que vous nous avez prescrites ont été rigoureusement mise en oeuvre et régulièrement évaluées sous le leadership éclairé du président du CNE« , a confié le ministre en charge des Enseignements Maternel et Primaire Salimane KARIMOU.

L’autorité a fait savoir que le suivi de ces directives a permis les résultats satisfaisants obtenus au cours de l’année scolaire et académique écoulée lors de l’évaluation de tous les apprenants.

C’est donc pour perpétuer cette expérience porteuse et cette approche du gouvernement que la deuxième édition de ce séminaire a été organisé pour une bonne préparation de la prochaine rentrée des classes.