Décès du rappeur américain B. Smyth à 28 ans des suites d’une fibrose pulmonaire

Le chanteur de R&B et rappeur B. Smyth est décédé à l’âge de 28 ans d’une insuffisance respiratoire. La triste nouvelle a été confirmée par son frère Denzil, dans une vidéo relayée par plusieurs médias locaux.

Encore un coup dur pour l’univers du hip-hop/R&B américain. Le rappeur Brandon Smith connu pour son tube Twerkoholic, est décédé cette semaine d’une fibrose pulmonaire. « Aujourd’hui, je dois malheureusement annoncer que mon frère est décédé ce matin d’une insuffisance respiratoire après une longue bataille contre la fibrose pulmonaire« , a écrit Denzil en légende de la vidéo postée sur la page Instagram de l’artiste.

Denzil a indiqué dans la vidéo par la suite, que son défunt frère avait tenu à ce qu’il fasse une vidéo pour remercier tous ses fans pour l’honneur qu’ils lui ont fait de son vivant en portant au pinacle son morceau Twerkoholic Part 2 pendant sa maladie.

« Tout l’amour que vous lui avez témoigné à travers les réseaux sociaux TikToks et Instagram l’ont rendu vraiment, vraiment heureux. Mon frère était très excité de voir beaucoup d’entre vous créer des challenges pour son dernier single #Twerkoholic part 2 alors qu’il était aux soins intensifs, cela lui a vraiment apporté un grand sourire. », a-t-il ajouté.

Le rappeur né en Floride, dont le nom complet était Brandon Smith, a commencé son ascension musicale avec des reprises de chansons sur YouTube telles que Miguel’s Quickie et Rihanna’s Stay. Son premier single était Leggo en 2012 après sa signature avec Motown Records. Le morceau a connu succès fulgurant au point de se hisser à la 12e place du palmarès Hot R&B Songs de Billboard.

Smyth avait également travaillé avec le rappeur Future sur le single Win Win de 2013 de son EP The Florida Files. Il a sorti en 2017 un album intitulé Thr3 et en 2021, un EP intitulé It’s Yours For the Summer.