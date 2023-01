Décès du célèbre rockeur américain David Crosby à 81 ans

Le musicien emblématique David Crosby et membre du célèbre groupe Crosby, Stills, Nash and Young formé en 1968, est décédé à l’âge de 81 ans ce jeudi 19 janvier 2023.

L’univers de la musique américaine est en deuil. L’artiste rockeur et auteur compositeur David Crosby cofondateur des Byrds avant de rejoindre le supergroupe Crosby, Stills, Nash & Young groupe Stills & Nash est décédé jeudi 19 janvier « après une longue maladie ».

La mauvaise nouvelle a été confirmée par son épouse dans un communiqué rendu public et relayé par plusieurs médias. « C’est avec une grande tristesse que je vous annonce le décès de notre bien-aimé Davide d (Croz) Crosby après une longue maladie. Il était affectueusement entouré de sa femme et âme sœur Jan et de son fils Django. Bien qu’il ne soit plus ici avec nous, son humanité et sa bonne âme continueront de nous guider et de nous inspirer« , peut-on lire sur le communiqué.

Crosby était un chanteur et guitariste qui a marqué le monde musical américain. Il faisait partie du trio musical Crosby, Stills & Nash. Le premier album du groupe sorti en 1969 a connu un grand succès et est devenu multi-platine.