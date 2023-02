« De la redondance musicale », « vous êtes l’un des plus nuls », passe d’armes entre Vano et un média

Le rappeur béninois Vano Baby a servi une réplique acerbe au média Grand Public après leur avis peu flatteur sur son nouveau morceau Coup monté.

Vano Baby a opté pour le tac au tac sur les réseaux sociaux. Suite à la sortie de son clip « Coupé monté », le média culturel Grand Public s’est empressé de rappeler à l’artiste, ce 11 février 2023 qu’il pouvait faire mieux. « Nouveau morceau coup monté de Vany, perso, Champion, t’es plus talentueux que ça hein…« , a très vite réagi le média sur leur page Facebook.

L’un des plus nuls …

Mais le média ne s’attendait certainement pas à une réplique amère de Vano Baby. Sans faire dans la dentelle, l’artiste s’en est pris au média en l’accusant de nuls.

« Grandpublic TV mdr, au milieu des autres depuis des années, vous êtes l’un des plus nuls, vous avez fait quoi vous pour atteindre le sommet? Quand on est une page de reportage on sépare le côté fan du côté professionnel…ça aussi on doit vous l’apprendre? Des amateurs avec des caméras« , a répondu sèchement Vano visiblement très en colère.

De la redondance musicale …

Sensible à la réaction de l’artiste, Grand Public a fait une mise au point. Le média est revenu à la charge pour justifier sa prise de position.

« Vano, nous n’avons rien contre toi, ni contre ton art. Et tu le sais pour avoir collaboré avec nous maintes fois. Mais Champion, Dis-nous hein… Nous les nullards là, on demande oooh, y’a quelle différence du point de vue musicalité entre les morceaux suivants : Chérie CoCo, Madame, tu mérites tout et coup monté?« , peut-on lire sur leur page Facebook.

Mieux, ils invitent l’artiste à quitter le même registre et à innover pour le grand bonheur de ses mélomanes. « N’est-ce pas de la redondance musicale ! Nous voulons te voir dicter ta loi à l’international », a expliqué Grand Public.

Pour l’heure Vao Baby n’a pas encore réagi à cette réplique de ses ex-collaborateurs. Certainement que l’artiste a finalement jugé utile d’opposer un silence aux attaques afin de ne pas amplifier la polémique.