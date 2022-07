Davido: « L’argent et le succès ne peuvent jamais me changer »

Très actif sur les réseaux sociaux, le célèbre chanteur nigérian David Adeleke connu populairement sous le nom de Davido ne rate jamais l’occasion de partager quelques conseils avec ses fans. Dans un nouveau post sur Instagram, la superstar a opiné sur l’impact de l’argent et du succès sur la vie de l’homme.

Ce n’est plus un secret pour personne. La star nigériane Davido a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours à travers de nombreux gestes philanthropiques à l’endroit de certains de ses fans. Après avoir offert une bourse complète à un étudiant ghanéen qui a voulu abandonner les classes pour faute de moyens financiers, le chanteur vient d’envoyer un message à ses fans.

En effet, dans un message en stories de son compte Instagram, le chanteur primé à plusieurs reprises, a révélé qu’il ne compte pas changer ses habitudes malgré sa renommée mondiale. Mieux, Davido a ajouté que ni l’argent ni le succès ne réussiront à le faire changer sa mode de vie, et son comportement envers les personnes démunies.

« L’argent ou le succès ne peuvent jamais me changer… Je ne peux tout simplement pas changer pour rien… ça a ses inconvénients (être trop accessible) etc. Mais je ne peux pas être une autre personne à cause de l’argent ou du succès. Je ne peux tout simplement pas… « , a écrit l’artiste en stories de son Instagram.

Aussi, le chanteur en a également profité pour conseiller à ses fans de toujours rester fidèles à eux-mêmes car la tranquillité d’esprit est la chose la plus importante dans la vie.« Soyez vous-même !! Parce qu’à la fin, ceux qui ont l’esprit tranquille apprécient vraiment la vie. Alors soyez en paix avec qui vous êtes », a écrit le chef du 30BG.

Pour rappel, lors d’un récent concert, Davido a invité l’un de ses fans sur scène, et lui a offert ses chaussures avant d’intimer l’ordre aux membres de son équipe d’ajouter une somme supplémentaire de 2 millions de naira comme cadeau, à ce dernier. Un geste très généreux qui avait suscité une avalanche de réactions sur la toile.