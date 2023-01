Cristiano Ronaldo: son ex fait une grosse révélation sur la mère de ses enfants, Georgina

L’ex-petite amie de Cristiano Ronaldo a accusé sa partenaire actuelle, Georgina Rodriguez, d’être passée sous le bistouri dans le but de ressembler à la star de téléréalité américaine Kim Kardashian.

Nereida Gallardo, 39 ans, le mannequin espagnol et ex petite-amie de la star Portugaise Cristiano Ronaldo ne manque pas d’attaquer ces derniers temps la nouvelle compagne de la star de football. Après avoir cité Georgina Rodriguez au début de cette année, comme l’exemple parfait d’une célébrité qui aurait passé sous le bistouri, la jeune femme Espagnole vient encore de faire une nouvelle révélation.

En effet, Nereida a publié une vieille photo non datée de Georgina et un nouveau selfie du mannequin, pour montrer à combien de pourcentage son apparence a changé. « Aujourd’hui, nous allons parler de rhinoplastie ou de rhinomodélisation », a-t-elle écrit en légende de la photo avec des flèches rouges pointant vers le nez et la bouche de la jeune mère.

Elle a ensuite expliqué la différence entre les deux photos, affirmant que l’une impliquait une intervention chirurgicale et l’autre des techniques non invasives pour obtenir « le nez dont vous avez toujours rêvé ». Exhortant ses partisans à se réserver un rendez-vous, elle a ajouté: « Quelle procédure préférez-vous? »

Dans un nouveau message, qui a été mis en ligne ce mardi, Nereida a encore taclé Georgina en publiant deux nouvelles photos du WAG, en rapport avec Kim Kardashian. Invitant ses abonnés à commenter l’évolution de l’apparence des deux femmes au fil des ans, elle a écrit : « Georgina Rodriguez ressemble de plus en plus à Kim Kardashian, qu’en pensez-vous ?! » Une question qui a suscité des réactions mitigées dans le rang de ses abonnés.

Faut-il le rappeler, Nereida Gallardo était sortie avec Cristiano Ronaldo pendant huit mois en 2008. Après leur séparation, Ronaldo est sorti avec le mannequin Irina Shayk, avant de rencontrer Georgina Rodriguez, son actuelle compagne.