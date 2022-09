Coupure de courant : découvrez pourquoi il faut débrancher les appareils électriques

Une coupure de courant est un arrêt brutal de la fourniture d’électricité, qu’elle soit programmée par le gestionnaire de réseau ou non. Quelle que soit la cause, cela reste désagréable et inconfortable. En effet, lorsqu’une coupure de courant ou une micro-coupure surviennent, ce n’est pas seulement le confort des habitants du logement qui est impacté, mais aussi celui des appareils électriques. Découvrons ensemble quel est l’impact d’une coupure de courant sur les appareils électriques du foyer et s’il faut les rebrancher automatiquement dès le retour du courant.

En cas de coupure de courant ou de changements de puissance, les appareils électriques tels que la télévision, l’ordinateur et autres peuvent subir de sévères dommages en termes de performances. Dans certains cas, ils peuvent tomber en panne, voire même provoquer un court-circuit. Par conséquent, lorsque le courant électrique est coupé, le premier réflexe à avoir est de débrancher tous les appareils que vous avez à la maison.

Cependant, il faut savoir que ces perturbations peuvent aussi toucher les appareils éteints, dans le cas où ces derniers restent branchés sur le secteur. Il est aussi conseillé de débrancher les gros appareils comme le réfrigérateur ou le congélateur, en cas de coupure de courant, bien qu’ils résistent mieux aux variations de tension.

Peut-on les brancher à nouveau aussitôt après ?

Il est déconseillé de brancher vos équipements domestiques immédiatement après le rétablissement du courant électrique. Selon les experts, il faut attendre au moins deux minutes après le rétablissement de l’électricité pour brancher la télévision ou l’ordinateur. Pour certains appareils électroménagers comme le réfrigérateur, attendez encore quelques minutes de plus pour les remettre en fonction.

Il est donc préférable d’attendre un peu jusqu’à ce que la puissance soit stable, ne serait que pour éviter d’éventuelles micro-coupures d’affilée.