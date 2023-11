Coup dur pour Rita Hora: séparation de l’actrice et son époux, Feuneu après 4 mois de mariage

- Publicité-

Mariés depuis juin 2023, le couple formé par Rita Hora et son mari franco-ivoirien Feuneu a malheureusement décidé de mettre fin à leur union. Bien que ce mariage ait duré à peine 4 mois, il suscite beaucoup d’attention et de discussions sur les réseaux sociaux.

Séparation entre l’actrice Rita Hora et son mari franco ivoirien Dadoué Blazi, également connu sous le nom de Feuneu, ancien producteur de musique. La mauvaise nouvelle a été confirmée par Rita Hora qui est connue pour ses rôles dans des films à succès, tels que “L’amour en désaccord”, « Le Karma » et “Entre deux mondes”. La jeune femme a supprimé toutes ses photos de mariage de son compte Instagram.

Floue autour des raisons de leur séparation

Bien que Rita Hora et Feuneu aient toujours gardé leur relation privée, leur mariage a été un événement très médiatisé. Les deux célébrités s’étaient rencontrées sur le tournage d’un film en 2010 et avaient rapidement succombé l’un à l’autre. Le couple s’était marié en grande pompe en juin 2023, entouré de leurs proches et de leurs amis du showbiz.

Les raisons de cette rupture restent pour le moment inconnues. Certains médias spéculent sur des problèmes de compatibilité entre les deux personnalités ou des différences culturelles, tandis que d’autres évoquent des problèmes relationnels plus profonds. Selon Senepeople il s’agirait d’une affaire d’envoutement.



Le média soutient que le couple se serait séparé car Feuneu aurait découvert dans le téléphone de Rita qu’elle aurait consulté des marabouts pour l’envoûter. Une version soutenue par une grande partie des internautes mais non confirmée par les personnes concernées ou par leurs proches.