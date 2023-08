Côte d’Ivoire – inscription au préscolaire et au primaire en 2023 : voici l’âge requis

Un communiqué a été publié par le ministère de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation, en collaboration avec sa direction des écoles, lycées et collèges DELC, mettant en évidence les âges requis pour l’inscription des enfants au préscolaire et au primaire en Côte d’Ivoire.

Selon le communiqué, « Dans le cadre de la rentrée scolaire 2023-2024, je vous informe que les inscriptions au préscolaire et au CPl se dérouleront sur toute l’étendue du lundi 04 au vendredi 08 septembre 2023 inclus, de 7 heures 30 à 16 heures 30 minutes. Les inscriptions au préscolaire concernent les enfants âgés de 03 à 05 ans pour les écoles ayant les petites, moyenne et grandes sections, les enfants de 04 et 05 ans pour les écoles de 02 classes et les Centres Préscolaires Communautaires (CPC) et uniquement les enfants âgés de 05 ans pour les classes uniques de grande section ou classes de pré-primaire rattachées aux écoles primaires.

Pour le CP1, les inscriptions concernent les enfants âgés des enfants de 06 à 09 ans, la priorité est donnée aux enfants de 06 ans. Je rappelle à toutes fins utiles que les inscriptions au public sont gratuites et se font sur présentation d’un document de naissance ». Peut-on lire.

Notons que ces âges nécessaires pour ces niveaux d’enseignement ne sont pas involontaires, car tout est basé sur la psychologie et le développement psychomoteur de l’enfant.

