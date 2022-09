Côte d’Ivoire: Francis M’vemba, l’ex de coco Emilia signe à Life Tv

La chaine audiovisuelle Life TV continue de faire parler d’elle. Après avoir révolutionné le monde audiovisuel avec l’émission Allô Caviar animée par la coach Hamond Chic, Fabrice Sawegnon le PDG du groupe Life vient de faire signer le congolais Francis M’vemba.

Les téléspectateurs de Life Tv peuvent déjà commencer par se préparer à vivre des moments chaleureux dans les prochains jours. Quelques semaines seulement après avoir mis un terme à la première saison de l’émission Allô Caviar qui a connu un succès fulgurant pendant la période des vacances, la chaîne vient de signer un accord avec l’ex de l’influenceuse Coco Emilia.

Ce n’est pas un rêve mais plutôt une réalité. Francis M’vemba qui fait le chou gras des réseaux sociaux depuis quelques semaines en raison de son divorce très médiatisé avec son ex femme Coco Emilia fait partie désormais des chroniqueurs de Life Tv. L’information a été annoncée par Fabrice Sawegnon, le PDG du groupe Life dans un post sur sa page Facebook dans la nuit de ce mercredi 21 septembre 2022.

« C’est signé ! With the real one Francis Mvemba, Only Life TV » a écrit l’homme d’affaires Fabrice Sawegnon en légende d’une photo de lui en compagnie de l’ex de Coco Emilia. Et comme l’on pouvait visiblement s’y attendre, l’annonce de la nouvelle nouvelle suscite déjà une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux.