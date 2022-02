Côte d’Ivoire: « celui qui fait un coup d’Etat constitutionnel, je ne suis pas son ami », Gbagbo assomme Ouattara

La question du troisième mandat continue de faire des vagues en Côte d’Ivoire alors que l’ancien président Laurent Gbagbo est revenu sur le sujet samedi lors d’une réunion avec des jeunes dans son village natal, Mama.

C’est une attaque de front que mène Laurent Gbagbo contre Alassane Ouattara avec ses propos sur l’actualité politique en Afrique. Le Woody de Mama a évoqué la question des coups d’Etat en Afrique et a assuré que ces choses sont la conséquence d’autres qu’on ne condamne pas à contrario. « Quand dans un pays on fait des coups d’Etat civils et que ces coups d’Etat ne sont pas condamnés mais applaudis, il ne faut pas s’étonner après que des militaires fassent des coups d’Etat militaires », a indiqué Gbagbo.

Une déclaration probablement qui fait allusion au fait que la communauté internationale ne condamne pas les changement de Constitutions dans les pays au profit des dirigeants, mais condamnent quand, de cela résulte de la frustration qui conduit à des coups d’Etat. En Guinée, en côte d’Ivoire, au Togo, les dirigeants Alpha Condé, Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé respectivement, ont modifier la constitution de leur pays pour se maintenir au pouvoir mais la CEDEAO est restée muette.

« Quand la Constitution dit qu’un homme ne peut faire que deux mandats présidentiels et qu’il en fait trois, c’est un coup d’Etat civil. Mais on ne le dit pas et on ne le condamne pas assez. Un coup d’Etat est un coup d’Etat. Ce qu’on met dans la Constitution, on doit le respecter. Quand tu as écrit qu’il faut 02 mandats et que tu te débrouilles pour en faire 03, le militaire avec son fusil se dit j’ai une arme, « eh ben » je fais un coup d’Etat. Voilà les conséquences des actes des politiques », a déclaré Gbagbo.

Cette déclaration de Gbagbo vient ainsi rejoindre celle du président du Rwanda Paul Kagamé, qui a également indiqué que condamné les militaires seuls lors des putschs est inapproprié car les civils sont également responsables de ce qui leur arrive. « Après, ce sont eux qui sont durs avec les militaires. Mais un coup d’Etat est un coup d’état. Un coup d’Etat, c’est la rupture de l’ordre normal des choses. Je voulais du haut de cette tribune dire à toute la classe politique ivoirienne de laisser tomber les coups d’Etat, d’oublier les coups d’Etat, de laisser ça, et comme on le dit chez nous à Yopougon, de quitter dedans », souligne Laurent Gbagbo.

« Je ne suis pas son ami »

Dans la suite de son intervention, Laurent Gbagbo semble clairement faire comprendre à la Côte d’ivoire qu’il n’est pas l’ami d’Alassane Ouattara mais le principe du patriotisme fait qu’il peut discuter avec lui. Cette situation est la cause selon l’ex pensionnaire de la prison de la CPI, du fait que Ouattara a effectué un coup d’Etat. « Je suis contre les coups d’Etats civils. Je suis contre ça. Mais il faut dénoncer aussi les coups d’Etats civils. Un troisième mandat est un coup d’Etat civil. Un troisième mandat, alors que la constitution, ne le permet pas est un coup d’Etat civil et je suis contre les coups d’Etats civils et les coups d’Etats militaires », soutient Gbagbo.

« Il faut établir le lien de causalité. Je suis contre les coups d’Etats militaires. Celui qui fait un coup d’Etat constitutionnel, je ne suis pas son ami et ça c’est évident. Mais comme on est des compatriotes on peut causer mais je ne suis pas son ami. On peut se trouver au maquis mais je ne suis pas son ami. Il faut que les lignes de démarcation soit tracées de façon claire. Si nous voulons que notre pays aille de l’avant, il faut que ce soit clair dans toutes les têtes », a précisé le président du Parti des peuples africains – Côte d’ivoire (PPA-CI).