Côte d’Ivoire: Après la dengue, le pays confronté à une nouvelle épidémie

En Côte d’Ivoire, les spécialistes se préparent à une nouvelle vague épidémique dans quelques semaines en raison de la présence d’un nouveau variant du SARS-CoV-2, appelé « Eris ».

Selon le confrère Linfodrome, le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques (PNLMM) s’est réuni pour débattre de la manière de lutter contre une possible nouvelle vague épidémique en raison de l’apparition d’un nouveau variant du SARS-CoV-2, appelé « Eris », alors que l’épidémie de dengue touche actuellement le pays.

En effet, le Dr ADOUENI Katché Valéry du Programme National de Lutte contre les Maladies Métaboliques (PNLMM) s’est réuni dans un bureau à Jacqueville pour se préparer à une possible nouvelle épidémie dans les prochaines semaines en raison de l’apparition d’un nouveau variant du virus SARS-CoV-2 appelé « Eris ». De plus, le but de cette rencontre était de créer des informations pour les populations « cibles » du PNLMM, notamment les diabétiques et les hypertendus.

Les professionnels du PNLMM font face à un grand défi : créer une stratégie de communication multiforme, efficace et pérenne pour augmenter la couverture vaccinale des patients chroniques et de leurs familles tout en permettant la réappropriation des mesures et gestes de prévention. Enfin, préparer le personnel médical et paramédical à tous les niveaux pour multiplier leurs interventions afin de bien prendre en charge les soins aux patients.

Par ailleurs, le Programme d’Appui aux Stratégies Sociales (PASS) a été invité à cet Atelier pour présenter son projet pilote intitulé « Renforcement de l’implication communautaire dans la lutte contre la Maladie non Transmissible (RICOM-MNT) ». Le Dr Jean ETTE, Directeur de la Santé Publique et du Développement Durable, a exprimé son intérêt pour les activités innovantes qui seront créées pour prendre en charge les MNT.

Pour rappel, le jeudi 15 juin 2023, le Directeur Général du PASS et son partenaire, le groupe NOVARTIS, ont lancé le projet de Renforcement de l’Implication Communautaire dans la lutte contre les Maladies Non Transmissibles (RICOM-MNT) au centre de santé communautaire d’Abobo-Béci en présence de la Confédération Nationale des Établissements Sanitaires à base Communautaire de Côte d’Ivoire (CNAESCOM-CI), des leaders communautaires, des associations féminines.

