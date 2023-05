Corée du Sud: un passager ouvre une porte d’un avion en plein vol (Vidéo)

- Publicité-

Frayeur lors d’un vol en Corée du Sud. Un passager d’un avion d’Asiana Airlines a ouvert vendredi une issue de secours en pleine phase d’atterrissage, a indiqué la compagnie sud-coréenne à l’AFP.

Un avion de la compagnie Asiana Airlines a atterri sans encombre dans la ville sud-coréenne de Daegu, vendredi 26 mai, après qu’une porte de l’appareil se soit ouverte peu avant d’atteindre l’aéroport, a déclaré un porte-parole de la compagnie. L’avion transportant 194 personnes a atterri à l’aéroport de Daegu vers 12h40 (11h40 heure de Singapour) après avoir décollé de l’île de Jeju une heure plus tôt, selon les horaires de vol de l’aéroport.

Man arrested after opening door as plane prepared to land in South Korea, 9 people taken to hospital – Yonhap pic.twitter.com/2cCmwV27Yg