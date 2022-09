Bénin: décès de David Finisher d’une agression suite à des annonces de révélations sur les réseaux sociaux

David Finisher, jeune E-commercant devenu millionnaire à 18 ans grâce à ses chiffes en E-Commerce et par sa qualité à former des futurs leaders a été victime d’une agression le lundi 19 septembre 2022 alors qu’il fêtait son 21ème anniversaire. Malheureusement, il à succombé à ses blessures ce jeudi 22 septembre 2022.

Triste fin pour le jeune milliardaire en e-commerce, le bénino-congolais Moila David Finisher. L’entrepreneur, homme d’affaires et le créateur de la marque commerciale Finisher a été poignardé à coups de couteaux lundi dernier. En effet, le jeune milliardaire annonçait avoir reçu des menaces de mort pour avoir décidé de faire des révélations sur des magouilles et des arnaques concernant des célébrités du domaine et des pseudos e-commerçants qui escroquent les jeunes en quêtes du mieux vivre.

Bénin : millionnaire à 18 ans, qui est le jeune E-commerçant, David Finisher ?

Selon les informations de BENIN WEB TV, il a été poignardé juste après la célébration de son anniversaire avec ses proches et sa mère. Poignardé d’au moins 3 coups de couteau par ses ravisseurs, il avait été transféré au soin où il resta dans un état de comas stade 2 définir comme très grave. Alors que ses proches espéraient un miracle, David Finisher a succombé à ses blessures ce Jeudi 22 Septembre 2022.

Qui est Moila David Finisher ?

Né le 19 septembre 2001 à Cotonou au Bénin de père congolais ayant fuit la guerre, et millionnaire depuis ses 18 ans, Moila David Finisher reste un prodige pour son entourage tant direct qu’indirect. Jeune ambitieux et déterminé, toujours croire en soi a été et reste son mot d’ordre. Malgré son jeune âge, ce jeune talentueux ne rate aucune occasion pour aider de son mieux son entourage et surtout ceux qui par manquent de moyen n’ont pas pu continuer leurs études .

Bien qu’il travaille ardemment pour gagner la confiance et le respect des jeunes africains et particulièrement béninois comme lui, Moila David Finisher a pris ses études scolaires au sérieux jusqu’à l’obtention de son baccalauréat, décroché avec mention en 2019.

Après le BAC, il continua ses études en droit à l’Université d’Abomey-Calavi précisément à la Faculté des Droits et Sciences Politiques (FADESP). Mais suite à la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, il commença à s’exercer dans le trading, les crypto monnaies et le e-commerce. C’est ainsi qu’est née son ascension dans le marketing digital par un investissement initial de 150.000 F CFA qui se fructifia en 956.000 F CFA dans son portefeuille électronique.

En 2021, David Moila a organisé une formation en E-commerce avec l’accord du Ministère de l’Intérieur Béninois. Tout récemment en Juillet 2021, le jeune David Moila a sorti sa marque de vêtements « FINISHER ».