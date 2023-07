Climat: tête-à-tête crucial entre John Kerry et son homologue chinois à Pékin

- Advertisement -

L’émissaire américain pour le climat, John Kerry, a rencontré son homologue chinois, Xie Zhenhua, lors d’une réunion de quatre heures à Pékin le 17 juillet 2023, marquant ainsi la reprise du dialogue sur le changement climatique entre les États-Unis et la Chine, les deux principaux pollueurs mondiaux.

La réunion entre John Kerry et Xie Zhenhua, rapportée par la télévision d’État CCTV, marque une étape significative dans les relations entre les États-Unis et la Chine concernant la question climatique. Les discussions se sont déroulées pendant quatre heures, au cours desquelles les deux émissaires ont abordé des sujets clés tels que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la promotion des énergies propres et la coopération internationale pour lutter contre le changement climatique.

La Chine avait suspendu les discussions sur le climat avec les États-Unis en août dernier, en raison de tensions diplomatiques et commerciales. Cependant, cette réunion démontre la volonté des deux pays de relancer leur coopération sur cette question cruciale. Alors que les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir à travers le monde, une action concertée est indispensable pour relever ce défi mondial.

Les discussions entre John Kerry et Xie Zhenhua sont perçues comme une opportunité de renforcer la coopération entre les deux nations dans la lutte contre le réchauffement planétaire. Les États-Unis et la Chine sont responsables d’une part significative des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et leur engagement conjoint dans la réduction des émissions est essentiel pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

