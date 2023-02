CHAN 2023-Sénégal: le sélectionneur Pape Thiaw savoure le titre

Le Sénégal a battu, samedi en finale, l’Algérie aux tirs au but (0-0 tab 5-4) pour remporter le CHAN 2023. En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur des Lions de la Teranga locaux Pape Thiaw était évidemment d’humeur festive.

Un an après sa victoire à la CAN, la sélection sénégalaise de football a remporté un nouveau titre continental en Algérie lors du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2023). Les Lions de la Teranga locaux ont en effet gagné la finale de la compétition, contre l’équipe organisatrice en battant celle-ci aux tirs au but au stade Nelson Mandela de Baraki samedi dernier. Le Sénégal remplace ainsi le Maroc, qui avait remporté les deux éditions précédentes.

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a célébré la victoire des siens, qui est d’ailleurs tombé sur le jour de son 42è anniversaire. « Je remercie Dieu et je le loue. Nous avons été couronnés par ce titre le 4 février et nous le célébrerons le 6 février au Sénégal avec nos fans. Je dédie ce titre à une personne qui m’est très chère, Joseph Koto, l’ancien entraîneur de cette équipe qui est décédé. C’était son souhait« , a d’abord déclaré le technicien, ému, avant de poursuivre.

« Notre victoire en Algérie signifie que notre travail a porté ses fruits. Je remercie ce pays de nous avoir bien accueillis, et je félicite l’entraîneur de l’équipe nationale algérienne [Madjid] Bougherra pour tout le travail qu’il a accompli.Nous avons une équipe jeune qui sait comment gérer les matchs. Notre force est dans le collectif. Être en finale contre l’Algérie, cette équipe qui n’a pas encaissé de but, qui joue à domicile et finalement gagner.

Cela montre que nous étions prêts à souffrir pour rendre notre pays heureux. Je ne pouvais pas recevoir de plus beau cadeau d’anniversaire. Je n’ai jamais douté. Ces jeunes hommes veulent élever le niveau du football local. Nous sommes un gros pays exportateur de joueurs à l’étranger, c’est pour cela que nous ne gardons pas de joueurs dans notre équipe locale”, a-t-il ajouté.

Le tacticien a ensuite souligné la force mentale de ses poulains: « Nous avons des personnes qui travaillent avec les joueurs sur le plan psychologique, et il est difficile de jouer contre l’Algérie en présence de leurs supporters et de les battre« , avant de remercier les supporters locaux. « Nous remercions les supporters car ils ont tout fait pour nous accueillir. Les Algériens et Sénégalais sont des peuples frères. Tout ce que je peux dire, c’est merci”, a-t-il ajouté.

En plus de la CAN et du CHAN, le Sénégal est également champion en titre de Beach Soccer en Afrique. Un triplé historique qui place définitivement le pays de Macky Sall tout en haut du football africain.