Cet homme perd connaissance, devant son épouse en train d’accoucher

Au Ghana, un homme, identifié sous le nom de Kingsley Diaba Setor, a perdu connaissance, pendant que sa femme était en train de donner naissance à leur tout premier enfant. Selon les recoupements, c’était la première fois de sa vie que ce mari entrait dans une salle d’accouchement et assistait à un tel événement.

C’est un fait insolite, qui retient l’attention de l’opinion publique ghanéenne, depuis que l’histoire est tombée sur la place publique, après avoir été diffusée sur la page Facebook « Tell It All », par l’intéressé, lui-même. Il s’agit, en fait, d’un homme, qui raconte une histoire touchante qu’il a vécue, dans une salle d’accouchement.

« Respect à toutes les femmes »

Selon les dires de l’auteur du récit, en effet, il a assisté à la naissance de leur tout premier enfant. Alors que son épouse était en train de donner naissance au bébé, ayant été outré par la douleur qu’elle éprouvait à évacuer le nouveau-né, ce mari attentionné dit avoir perdu connaissance.

Dès qu’il est revenu à lui, poursuit-il, il était allongé sur un lit d’hôpital. À sa grande surprise, avoue-t-il, alors qu’il était venu soutenir sa femme, il s’est vu, à son tour, soumis à un traitement médical, à base de perfusions intraveineuses.

Après cette mésaventure, Kingsley Diaba Setor a pris soin de partager son émouvante histoire, dans le but de sensibiliser la race humaine, notamment, sur ce qui se passe dans une salle d’accouchement et ce que les femmes endurent, quand vient le moment d’évacuer les fruits de leurs entrailles.

Sans ambages, l’homme a loué le courage des femmes, au moment de donner naissance à un enfant. « Mesdames et messieurs, je suis allé accompagner ma femme dans la salle d’accouchement, pour la motiver à accoucher, facilement. Je ne pouvais pas supporter la scène, j’ai fini par m’évanouir. Respect à toutes les femmes. », a-t-il écrit.