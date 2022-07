Cet artiste ghanéen affirme que « l’enfer n’existe nulle part »

S’il faut s’en tenir par les saintes écritures, après la mort, l’âme d’un être humain va au paradis ou en enfer. Ce précepte de la bible ne convainc pas un artiste ghanéen, du nom de Mr Logic. Pour ce dernier, « l’enfer n’existe nulle part ».

Des enseignements que nous prodigue la bible, il y a cette partie, qui parle du paradis et de l’enfer. Selon les saintes écritures, l’homme juste et bon va au paradis, après sa mort ; alors que l’enfer est réservé à l’homme injuste et mauvais. D’un côté, il y a ceux qui croient à cette parole de la bible ; de l’autre, ceux qui n’y accordent aucun crédit. Dans cette dernière catégorie, un artiste et producteur ghanéen, Mr Logic, figure en bonne place.

« La mort, elle-même, est une punition »

En effet, lors d’un récent passage sur l’émission « Day Break Hitz » de la station de radio Hitz FM, à Accra, au Ghana, Mr Logic a fait part de son appréhension, à propos de l’existence ou non de l’enfer et du paradis.

D’après Mr Logic, la mort a été instituée, pour connaître du sort de l’être humain, en ce sens que Dieu n’a pas le temps de poser des questions idiotes aux gens, pendant qu’ils seront dans une file. « La mort, elle-même, est une punition. Il n’y a d’enfer nulle part. », a déclaré l’artiste. « Dieu n’a pas le temps pour les gens de faire la queue, de demander avec combien de personnes ils ont couché, etc. Dieu n’a pas le temps pour ça. Il n’y a rien de tel dans la bible. », a-t-il ajouté.

Ces propos controversés ont suscité tant de remous sur les réseaux sociaux, à tel point que certains internautes ont dit que le producteur de musique n’a plus toute sa tête. D’autres utilisateurs ont analysé les déclarations de l’artiste, en disant, eux, que si « la mort, elle-même, était une punition », comme l’a soutenu Mr Logic, alors tout le monde méritait une punition.