« C’est d’ailleurs pour ça que ma mère a quitté ce … », Didistone  tacle Koffi Olomidé et Cindy

Invitée par une internaute à laisser son père vivre son parfait amour avec Cyndi Le Cœur, Didistone est montée au créneau pour défendre sa mère. Dans son message sur Instagram, la fille de Koffi Olomidé tient la directrice artistique de son père responsable du divorce de ses parents.

Depuis quelques jours, une véritable guerre médiatique fait rage sur les réseaux sociaux entre deux personnalités bien connues : Cindy Le Cœur et Didistone, la fille de Koffi Olimidé. Ces deux protagonistes ne cessent de s’envoyer des messages incendiaires à travers leurs comptes Instagram respectifs, attisant la curiosité des internautes.

Tout a commencé lorsque Didistone, la fille du célèbre chanteur congolais Koffi Olomidé, a été prise pour cible par Cindy dans de nombreuses publications. Une internaute du nom de Grâce Loulou 66, visiblement exaspérée par cette situation, a exprimé son incompréhension quant au fait que Didistone s’en prenne à son propre père et à la soit-disant petite amie de celui-ci.

Guerre médiatique entre Didistone et Cindy Le Coeur continue

Didistone, quant à elle, a répondu à la jeune internaute en lui demandant tout d’abord de faire preuve d’un minimum de considération envers sa mère. ’Le jour où vous comprendrez que la seule chose que je demande c’est le respect envers ma mère qui n’a jamais rien dit et jamais rien fait, on avancera’’, laisse-t-elle entendre avant d’ajouter : ‘’Personne ne les interdit d’être ensemble, c’est d’ailleurs pour ça que ma mère a quitté ce merdier… Elle n’est plus là-bas et s’en fiche éperdument de tout leur cirque’’, a-t-elle clarifié.

Pour Didistone, l’idylle entre son père et Cindy Le Cœur a commencé lorsque ce dernier était encore marié à sa maman, ce qui explique en partie son ressentiment. « Tu veux du respect alors donnes-en. Qu’ils cessent juste les provocations inutiles et gratuites. Qu’ils vivent leur vie dans leur coin et qu’ils nous laissent vivre la nôtre aussi et il n’y aura pas de problèmes. Malheureusement pour eux, moi je n’ai pris la grande patience de ma mère. J’ai presque tout pris de mon père. Tu tires, je te mange. Fin’’, a-t-elle ajouté.

Cette guerre médiatique entre Didistone et Cindy Le Cœur a ouvert une véritable boîte de Pandore et a suscité de nombreuses interrogations quant à la vérité derrière cette prétendue liaison. Les internautes, avides de réponses, attendent avec impatience les réactions des principaux intéressés.