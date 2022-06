« Ces difficultés ont commencé avant la guerre d’Ukraine », Jude Lodjou sur la cherté de la vie

La cherté de la vie et la flambée des prix des produits de premières nécessités continuent de faire couler d’encre et de salive. Reçu le dimanche 05 Juin 2022 sur l’émission Zone Franche de canal 3 Bénin, Jude Lodjou, membre fondateur du parti « Les Démocrates » a fait savoir que contrairement à la justification du gouvernement, les difficultés des béninois sont antérieures à la guerre en Ukraine.

Sur l’émission Zone Franche du Dimanche dernier, le secrétaire national chargé des opérations du parti Les Démocrates, Jude Lodjou a affirmé que son parti était très surpris de la démarche du gouvernement pour expliquer aux béninois les causes de la cherté de la vie.

Cette descente du gouvernement sur le terrain, à en croire Jude Lodjou est inappropriée. Mieux, l’acteur politique membre du parti politique « Les Démocrates », estime que les membres du gouvernement ne sont pas descendus sur le terrain pour prendre contact avec les populations mais avec leurs militants.

« La plupart des personnes invitées à ces rencontres sont des militants UP, BR de la mouvance« , a affirmé Jude Lodjou

Pour Jude Lodjou, il n’est pas pertinent pour le gouvernement de devoir expliquer la cherté de la vie aux populations. Ce que le gouvernement a à faire, précise-t-il, c’est de permettre aux populations de garnir leur assiette. Contrairement au gouvernement qui lie la cherté de la vie à la guerre en Ukraine, Jude Lodjou affirme que les difficultés des béninois ont commencé avant cette guerre. Pour lui, les causes de la flambée des prix des produits de grandes consommations sont ailleurs.

Les causes de la cherté de la vie selon Jude Lodjou

A croire l’invité de Canal 3 Bénin, les sources de l’inflation sont multiples. Il cite entre autres le manque de volonté du gouvernement pour contrôler les prix sur le marché. L’acteur politique évoque également la suppression de l’ONASA, la défaillance des structures de l’Etat, la privatisation des structures de l’Etat, la multiplication des taxes de douane…pour ne citer que ces causes-là.

Jude Lodjou dit également ne pas comprendre pourquoi le Bénin ne peut pas s’appuyer sur sa position de premier dans la production du coton pour utiliser les graines pour la production de l’huile.

« Nous avons les usines de fabrication d’huile au Bénin. Mais malgré cela l’huile coûte toujours chère. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu’un gouvernement peut arriver à tout faire, mais là, il y a un manque de volonté« , martèle Jude Lodjou.

Il lie la cherté de la vie et la flambée des prix des produits de grandes consommations beaucoup plus à la défaillance des structures de l’Etat qu’aux causes avancées par le gouvernement de la rupture.