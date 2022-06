Centrafrique: 06 rebelles et un civil tués dans des affrontements avec l’armée

Six (06) rebelles et un civil ont été tués ce jeudi, dans l’Est de la Centrafrique lors des échanges de tirs entre les forces régulières et les combattants d’un groupe armé.

La Centrafrique est en proie aux attaques des groupes armées depuis près d’une décennie. Dans l’Est du pays, les attaques sont devenues plus insistantes ces derniers mois avec des bilans lourds. Ce jeudi, des affrontements violents entre les combattants de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) et les soldats centrafricains ont fait sept (07) morts à savoir: 06 rebelles et un civil.

Selon l’AFP qui cite le sous-préfet Simon Pierre Gbate, les rebelles « ont attaqué Bakouma», une petite ville à 780 kilomètres au nord-est de la capitale Bangui. « Les soldats ont repoussé les rebelles, il y a eu six assaillants tués, ainsi qu’un civil », a-t-il indiqué. L’attaque et le bilan ont été confirmés à l’AFP par un officier de l’armée centrafricaine contacté à Bakouma, sous couvert de l’anonymat.

«Grâce aux actions coordonnées de nos Casques bleus basés à Bakouma et des forces armées centrafricaines, les éléments armés se sont retirés de la ville», a affirmé le lieutenant-colonel Aïssa Yahaya, porte-parole de la force de maintien de la paix de la Mission des nations unies en Centrafrique (Minusca).

La Centrafrique fait face à des groupes armés depuis près d’une décennie. Lors de la dernière élection présidentielle, les rebelles ont tenté de prendre le contrôle de la capitale, Bangui, afin d’empêcher le bon déroulement du scrutin. Mais l’armée centrafricaine appuyée par des soldats russes, a réussi à déjouer toutes les éventualités machiavéliques qui pesaient sur Bangui.