« Ce pauvre homme qui te laisse dormir avec moi … », Francis Mvemba s’en prend à Coco Emilia

En pleine procédure de réconciliation après le rejet de leur demande de divorce, Coco Emilia et Francis Mvemba se sont lourdement attaqués sur les réseaux sociaux ce week-end.

Il a fallu une courte virée nocturne et une belle rencontre très tôt liée à une possible réconciliation pour que Coco Emila et Francis Mvemba s’attaquent sur les réseaux sociaux. Après l’épisode de sorcellerie dont Coco aurait été victime, des photos du couple en pleine complicité lors d’une fête d’anniversaire d’un proche de Chantal Biya ont fuité sur les réseaux sociaux.

Pour les internautes, Coco Emilia et Francis Mvemba sont de nouveau ensemble. Une thèse que rejette l’influenceuse camerounaise qui avoue être déjà en couple avec un autre homme.

« Le bonheur de mes enfants est une priorité. Pour le reste, oui je suis en couple avec un autre homme qui est respectable et responsable et qui me respecte, donc ne mélangez pas les pédales. D’ailleurs, je ne vous dois rien, je fais ce que je veux l’équilibre, l’équilibre … », a posté l’influenceuse.

Mais très choqué, Francis Mvemba n’a pas été tendre avec la mère de sa fille. « J’ai pitié pour ce pauvre homme respectable et responsable qui te laisse dormir avec moi tous les soirs depuis mon arrivée à Yaoundé, dis-lui bien tout ce que je te fais pardon. Va dormir coco. Frère, courage je te laisse Emilia, elle ne vaut rien », a-t-il répondu.

Il ne fallait pas plus que cette attaque pour que l’influenceuse camerounaise Coco Emilia fasse de grands déballages sur son son ex-époux qu’elle a traité d’escroc et de déchet.