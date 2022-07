Carmen Sama: ses mises en garde à Marlène Kouassi, Miss Cote d’Ivoire 2022

Carmen Sama, veuve de DJ Arafat a réagi à l’élection de Marlène Kouassi en tant que Miss Côte d’Ivoire 2022. Visiblement, la maman de Rafna n’a pas perdu du temps pour prévenir la nouvelle reine de beauté de la Côte d’Ivoire de ce qui l’attend en matière de critique et coups bas.

Avec ses expériences, plus rien n’effraie Carmen Sama. Souvent victime de critiques acerbes, l’ex de DJ Arafat, a même abandonné son compte Facebook et n’est active désormais que sur Instagram, Snapchat et autres. Or, Marlène Kouassi est un nouveau corps dans la sphère de l’activisme et des influenceurs ivoiriens.

A l’issue de son sacre au petit matin du dimanche dernier, Carmen Sama s’est assignée comme tâche d’informer la jeune femme sur les méfaits de la célébrité. « Cet fut une belle soirée pleine d’émotion, félicitations à notre reine de beauté », a-t-elle indiqué avant de la mettre en garde: « J’espère que tu es forte et que tu as un mental d’acier pour affronter les Ivoiriens. Bienvenue dans la jungle ».

Pour rappel, Kouassi Marlene- Kany est sacrée Miss Côte d’Ivoire 2022 à l’issue de la grande finale du concours national de beauté Miss qui s’est déroulé dans la nuit du samedi au dimanche 03 juillet 2022.

Kouassi Marlène-Kany, 23 ans avec 1,80m a fait l’unanimité tout au long de la soirée. Naturellement belle, elle a forcé l’admiration du public avec son sourire, sa prestance et aussi ses cheveux courts.