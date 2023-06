Carlo Ancelotti porte plainte contre un club de Premier League

-Publicité-

Selon les informations du Daily Mail, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a porté plainte contre Everton, son ancien club, pour des engagements non tenus.

L’entraîneur italien du Real Madrid, Carlo Ancelotti fait parler de lui, mais cette fois-ci ce n’est en rien lié à la saison mitigée du club Merengue. L’entraîneur italien, qui avait précédemment entraîné Everton avant de revenir sur le banc des Madrilènes, a décidé de porter plainte contre son ancien club devant la justice londonienne, selon les informations révélées par le Daily Mail ce lundi.

La plainte déposée par Carlo Ancelotti fait référence à des « contrats et arrangements commerciaux généraux » qui n’auraient pas été respectés par Everton. Bien que les détails précis de la plainte n’aient pas été divulgués, il semble que le technicien italien aurait des griefs concernant des questions financières. Carlo Ancelotti qui est passé sur le banc de club de renoms tels le Bayern Munich, Chelsea et le Milan AC et qui est visiblement stable financièrement, attend quoiqu’il en soit faire respecter ses droits.

Pour Everton, il s’agit d’un problème supplémentaire dans une période déjà difficile. En effet, le club est en proie à des difficultés financières criardes. Cette plainte, qui pourrait faire débourser des millions d’euros aux Toffees, tombe donc au plus mauvais moment. Affaire à suivre donc…

