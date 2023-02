CAN U20 2023: entrée réussie pour le Congo face au Soudan du Sud

Le Congo affrontait le Soudan du Sud, lundi soir, au Suez Canal Stadium, en première journée du groupe B de la CAN U20 2023. Et les Diables Rouges juniors se sont imposés sur le score de 2-1.

Entrée réussie pour le Congo à la CAN U20 2023. Les Diables Rouges juniors ont remporté leur première victoire dans cette compétition après leur succès face au Soudan du Sud, lundi soir. Face aux Bright Stars dans un match comptant pour la première journée du groupe B, les Congolais se sont imposés sur le score de 2-1. Une victoire méritée des jeunes poulains de Marie Joseph Madienguela qui confirment leur statut de favoris dans cette poule.

Et pourtant, les choses n’ont pas été aussi simples pour les visiteurs, au moins au coup d’envoi. Contre une équipe Sud-soudanaise qui dispute sa première phase finale dans ce tournoi, les Congolais ont longtemps souffert avant de finalement débloquer la situation. La preuve, il a fallu un énorme raté d’un attaquant adverse après un ballon relâché par Christophe Mavy pour éviter l’ouverture du score.

Mais peu à peu, les vainqueurs du tournoi en 2007 reprennent le cours de la rencontre. Juste avant la mi-temps, Davarel Diambomba a brillamment lancé Déo Bassinga en profondeur dans le dos de la défense adverse. Sans se faire prier, l’attaquant a ensuite démontré ses qualités de finisseur pour propulser son équipe en tête (1-0, 45e+1).

Peu après l’heure de jeu, Prince Sousou a assuré la victoire pour l’équipe de Marie Joseph Madienguela en prenant Goodwill Simon à contre-pied (2-0, 63e). Cette réalisation s’est avérée décisive, puisque Paul Jawa a finalement profité d’un ballon maladroitement géré par Arnauvy Mombouli pour réduire l’écart en concrétisant un contre-attaque (2-1, 83e).

Il s’agissait là du premier but de l’histoire de la sélection sud-soudanaise dans ce concours. Dans la douleur, le Congo se retrouve donc à égalité en tête du groupe B avec l’Ouganda, qui a vaincu la Centrafrique par 2 but à 1 un peu plus tôt, et qui sera leur prochain adversaire, jeudi