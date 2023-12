CAN Féminine 2024 (Q): le Sénégal massacre l’Egypte, la Tunisie s’offre le Congo

Le Sénégal a pris le dessus sur l’Egypte (4-0) ce jeudi soir, à l’occasion de la manche aller du dernier tour éliminatoire de la CAN Féminine 2024. A Soliman, la Tunisie a facilement disposé du Congo (5-2).

La manche aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN Féminine 2024 se poursuivait ce jeudi avec plusieurs rencontres disputées à travers l’Afrique. Au stade Lat-Dior de Thiès, le Sénégal est facilement venu à bout de l’Egypte. Dans une rencontre dominée de la tête et des épaules, les Lionnes de la Téranga se sont imposées sur le score de 4-0.

Marième Babou a ouvert le score à la 26e mn, Nguenar Ndiaye double la mise quatre minutes plus tard(30e). Ay retour des vestiaires, Hapsatou Malado Diallo (67è) et Mbayang Sow (87è) ont corsé l’addition dans cette soirée parfaite des Sénégalaises. Reste désormais aux coéquipières de Korka Fall de conserver cet confortable avantage lors de la phase retour au Caire, le 5 décembre prochain.

La Tunisie en démonstration de force

Dans l’autre rencontre de cette journée, la Tunisie a dominé le Congo Brazzaville (5-2), au stade municipal de Soliman. Salma Zemzem a inscrit un triplé (13, 37 et 53 mn), alors que Meriem Houij (44e) et Sabrine Ellouzi (50e) ont corsé l’addition. Les deux équipes se retrouveront au Congo mardi prochain pour le second round de cette double confrontation.