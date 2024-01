CAN 2023 : Sébastien Haller sous le feu des critiques suite à cette déclaration

-Publicité-

En prévision de leur troisième match de la CAN 2023 contre la Guinée-Équatoriale, Sébastien Haller, malgré une indisposition, a tenu à rassurer les supporters ivoiriens en affirmant : « La Côte d’Ivoire ne sera pas éliminée au premier tour. Faites-nous confiance. »

Cependant, certains ont exprimé leur scepticisme, estimant que la promesse de ne pas être éliminés au premier tour était insuffisante. Un supporter a commenté : « Si Haller dit qu’on ne va pas être éliminés au premier tour, c’est que le deuxième tour est déjà acquis. C’est une promesse décevante. » En effet, d’autres ont souligné leur soutien inconditionnel à l’équipe malgré des difficultés financières et un manque apparent de confiance des joueurs en eux-mêmes. Un fan a déclaré : « Depuis le début de cette compétition, nous (Ivoiriens) vous faisons confiance… Mais il semble que vous-même n’ayez pas confiance en vous. »

La réaction d’un autre supporter a mis en avant l’attente d’un résultat plus ambitieux, dépassant simplement le passage du premier tour : « Donc, si je comprends bien, vous ne visez pas la victoire en coupe, mais simplement le fait de passer le premier tour ? C’est quel état d’esprit ça. » De plus, un autre a exprimé une certaine lassitude et désillusion face aux promesses répétées de l’équipe : « Avant toi, il y a eu tellement de ‘faites-nous confiance’ que c’est devenu banal pour nous. Nous vous regardons, mais nos cœurs ne sont même pas entièrement avec vous. »

Finalement, un fan a exprimé de la confusion et de l’incertitude quant aux véritables ambitions de l’équipe : « Donc, si je comprends bien, la Côte d’Ivoire sera éliminée, mais je veux savoir quoi après cela. »