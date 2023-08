CAN 2023 (Q)-Nigéria: Alex Iwobi forfait face à Sao Tomé et Principe

-Publicité-

Coup dur pour Alex Iwobi et les Super Eagles. Le milieu de terrain d’Everton sera visiblement absent lors du choc imminent entre le Nigeria et Sao Tomé et Principe en septembre prochain, en éliminatoire de la CAN 2023. Le joueur souffre d’une blessure musculaire.

Le 10 septembre 2023, le Nigeria recevra Sao Tomé-et-Principe dans son antre. Une rencontre qui compte pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Un match pour lequel le sélectionneur José Peseiro va devoir se passer des services d’Alex Iwobi. Le milieu de terrain est indisponible depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, comme l’atteste l’entraîneur d’Everton, Sean Dyche.

Une absence sans conséquence majeure

Pilier de la configuration tactique, l’absence d’Alex Iwobi n’est peut-être pas aussi lamentable qu’il y paraît au premier abord. Cela est principalement dû au fait que la confrontation entre le Nigeria et Sao Tomé et Principe est largement considérée comme une formalité, voire un engagement à l’amiable.

Cela découle de la qualification pré-acquise des Super Eagles obtenue lors de l’avant-dernière journée. Par conséquent, José Peseiro pourrait percevoir le forfait de son meneur de jeu comme un moment opportun pour expérimenter avec d’autres joueurs, voire même introduire de nouveaux talents dans le box.

Une opportunité pour Raphael Onyedika de s’illustrer

La blessure d’Alex Iwobi pourrait très bien servir d’ouverture à Raphael Onyedika. Incontournable dans les rangs du Club de Bruges, le maestro du milieu de terrain nigérian a réalisé une performance louable en ce début de saison. Cette forme impressionnante pourrait potentiellement le catapulter en sélection nationale, ravivant sa présence après des mois d’absence.

Depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Midtjylland a foulé le terrain pendant 711 minutes sur 810 possibles, avec une passe décisive lors de 9 rencontres. Un total qui dépasse presque tous les milieux défensifs habitués de la sélection nationale cette saison.

