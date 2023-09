CAN 2023 (Q): le programme de ce lundi

La sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023 se poursuit ce lundi avec une seule rencontre au programme: Guinée-Bissau vs Sierra Leone.

Un seul match est au programme ce lundi, comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Il s’agit de Guinée-Bissau vs Sierra Leone, prévu ce soir à partir de 16h (GMT). Un match sans enjeu entre deux équipes qui n’ont plus rien à gagner dans ces phases qualificatives.

Deuxièmes du groupe A avec 10 points, les Djurtus sont déjà qualifiés pour la phase finale. Les Leones Stars de leur côté n’ont jusqu’ici enregistré que 5 points et sont déjà éliminés. Pour ce match, le sélectionneur Bissau-guinéen, Baciro Candé, a convoqué pas moins de neuf nouveaux éléments : Carlos Mané, Ronaldo Camará, Ouboulang Mendes, Ouparine Djoco, Famana Quizera, Edson da Silva, Nito Gomes, Marciano Tchami et Franculino Djú. Tous ces néo-internationaux tenteront de marquer des points, alors que les éliminatoires de la Coupe du monde débuteront en novembre et la CAN en janvier.

Le programme de lundi (heure en GMT)

16h, Guinée Bissau-Sierra Leone (Groupe A), à Bissau

