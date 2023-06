CAN 2023 (Q): le Burundi domine la Namibie et se relance

Le Burundi a relancé la course à la qualification de la CAN 2023 dans le groupe C, après sa victoire face à la Namibie (3-2) ce mardi, à l’occasion de la 5è journée des éliminatoires.

C’est une victoire qui relance tout dans le groupe C, à trois équipes après la disqualification du Kenya. Dernier de la poule, le Burundi a dominé la Namibie ce mardi après-midi, à l’occasion de la cinquième journée des éliminatoires. Au terme d’un match délocalisé à Dar es Salaam en Tanzanie, les Hirondelles se sont imposés sur le score de 3-2.

Impressionnants au coup d’envoi, les locaux ont mitraillé leurs adversaires avec des réalisations de Abedi Bigirimana (1ère), Bimenyimana Bon Fils Caleb (9e) et Hussein Shabani Tshabalala (19e). Les buts de Peter Shalulile (41è) et Wendell Wella Rudath en fin de match (85è) n’auront pas suffi aux Braves Warriors pour arracher le point du nul.

Le Burundi remporte donc cette partie et revient à hauteur du Cameroun, deuxième avec quatre points. Les deux équipes s’affronteront d’ailleurs en septembre prochain, lors de la dernière journée des phases qualificatives. Le vainqueur compostera son ticket pour la CAN ivoirien tandis que le vaincu sera éliminé.

En cas de match nul, les trois équipes auront chacun cinq points et il faudra alors sortir les calculatrices pour dénicher les deux qualifiés. Un scénario qui n’avantagerait pas le Cameroun, qui n’a jusqu’ici marqué que 3 buts contre 4 pour le Burundi et 6 pour la Namibie.

#AFCON2023Q |Group C



FT: 🇧🇮Burundi3⃣➖2⃣Namibia🇳🇦

⚽Abedi Bigirimana 1',Bimenyimana Bon Fils Caleb 9', Hussein Shabani Tshabalala 19'||Peter Shalulile 41', Wendell Wella Rudath 85'



1- 🇳🇦Namibia 5pts

2- 🇨🇲Cameroon 4pts(-1 match)

3- 🇧🇮Burundi 4pts(-1 match) #SimplySports pic.twitter.com/TUsIsSK8Xb — B&B FM-Umwezi (@bbfmumwezi) June 20, 2023

