CAN 2023 (Q): l’Angola s’offre la Centrafrique, les Comores éliminés

Victorieux du Lesotho (1-0) ce samedi à l’occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, les Comores sont éliminés du tournoi en raison de la victoire de la Zambie contre la Côte d’ivoire (3-0). Dans le groupe E, la Centrafrique a compromis ses chances de qualification après sa défaite face à l’Angola (1-2).

La cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 se disputait ce samedi avec plusieurs rencontres à travers les pelouses africaines. Les Comores affrontaient le Lesotho dans un match délocalisé à Johannesburg en Afrique du Sud. Une confrontation soldée par une victoire des Cœlacanthes qui se sont imposés sur le score de 1-0. Dans une rencontre assez terne, les deux parties se dirigeaient vers un 0-0, quand Youssouf M’Changama, le milieu de terrain de l’AJ Auxerre, surgit en fin de match pour inscrire l’unique but de la partie (1-0, 90è).

Un résultat qui ne sauve cependant pas les huitièmes de finaliste de la CAN précédente, qui sont éliminés de la compétition. En effet, le second billet qualificatif dans ce groupe a été arraché un peu plus tôt par la Zambie qui a écrasé la Côte d’Ivoire (3-0). L’autre ticket est donné aux Ivoiriens en leur qualité d’hôtes de ce tournoi continental.

La Centrafrique en danger

Deuxième au classement avant le coup d’envoi, la Centrafrique a compromis ses chances de qualification après son faux pas face à l’Angola cet après-midi. Contre les Palencas Negras, à Douala, au Cameroun, à l’occasion de la 5e journée des éliminatoires, les Fauves se sont inclinés sur le score de 2-1. Rapidement menés à la marque grâce à un but magnifique de Kialonda Gaspar sur un coup franc de son capitaine Fredy Kulembe, les Centrafricains ont réussi à égaliser juste au retour des vestiaires.

De retour en sélection en mars dernier, Geoffroy Kondogbia rétablissait la parité au score en reprenant d’un plat du pied, un centre en retrait (1-1, 46e). Mais en fin de match, Felicio Milson sur une énorme bourde du gardien centrafricain, Kolimba, remplaçant de Youfeigane, exclu pour une sortie ratée en dehors de sa surface (70e), marqua le but de la victoire pour l’Angola (1-2, 86e).

La Centrafrique s’incline donc et laisse son adversaire s’emparer de la 2e place du groupe, avec un point d’avance sur les Fauves. Une mauvaise opération pour les Centrafricains qui doivent absolument faire un résultat meilleur face au Ghana, que l’Angola contre Madagascar, lors de la dernière journée des qualifications en septembre prochain. Seule condition pour faire partie du voyage en Côte d’Ivoire.

