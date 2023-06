CAN 2023 (Q): l’Algérie déroule, le Niger éliminé

Invaincue depuis le début des éliminatoires de la CAN 2023, l’Algérie a enchainé une nouvelle après son succès face à l’Ouganda (2-1) ce dimanche au Cameroun, en 5è journée. Battu par la Tanzanie (0-1) dans l’autre match de la poule F, le Niger est éliminé.

Sans trembler, l’Algérie poursuit son sans faute dans ces éliminatoires de la CAN 2023. Déjà qualifiés, les Fennecs ont enregistré ce dimanche une nouvelle victoire dans cette campagne. Victime de cette démonstration de force des Verts, l’Ouganda. Les poulains du sélectionneur Djamel Belmadi se sont en effet imposés face aux Cranes (2-1), au terme d’un match disputé au stade Japoma au Cameroun.

Héros de la rencontre, Amoura a signé un doublé pour l’Algérie. L’Ouganda a réduit l’écart en fin de match grâce à un but de Bayo. Cette victoire marque leur cinquième succès en autant de matches pour les vainqueurs de la CAN 2019, et confirme leur suprématie dans le groupe J.

Le Niger prend la porte

Un peu plus tôt dans cette poule, la Tanzanie et le Niger s’affrontaient à Dar es Salaam. Un match soldé par une victoire des Taifa Stars qui se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie est signé Msuva, suite à un superbe débordement de Miroshi. Une belle opération des Tanzaniens qui prennent la deuxième place au classement, avec cinq points d’avance sur le Mena, éliminé après ce nouveau revers, son troisième dans cette campagne. Le dernier billet qualificatif dans ce groupe J se disputera donc entre la Tanzanie et l’Ouganda lors de la sixième et dernière journée, en septembre prochain.

