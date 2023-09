CAN 2023 (Q): la liste du Ghana face à la Centrafrique, avec les frères Ayew

Le sélectionneur du Ghana, Chris Hughton, a dévoilé la liste des Black Stars retenus pour affronter la République centrafricaine à Kumasi lors du dernier match de groupe des éliminatoires de la CAN 2023.

25 joueurs ont été convoqués par le sélectionneur du Ghana, Chris Hughton, pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Black Stars affronteront la Centrafrique le 7 septembre prochain au stade Baba Yara Sports à Kumasi.

Dans ce groupe, on retrouve l’attaquant du Medeama SC, Jonathan Sowah. L’ancien avant-centre du Danbort FC est récompensé pour ses performances exceptionnelles la saison passée, avec 12 buts marqués avec les Jaunes et les Mauves, champions de la Premier League ghanéenne.

- Publicité-

De retour de blessure, Elisha Owusu et Baba Iddrisu sont également appelés pour ce match. Le premier avait manqué la Coupe du monde 2022 et le second n’a plus été appelé depuis novembre dernier. Autre revenant, le gardien de but Richard Ofori, écarté du groupe après la courte victoire du Ghana contre Nicaragua (1-0) en Espagne, en match amical, le 27 septembre 2022.

En revanche, pas du milieu de terrain Thomas Partey. Le joueur d’Arsenal a été laissé de son côté en raison d’une blessure contractée en club. Les Gunners ont d’ailleurs indiqué que leur star pourrait être éloignée des terrains pendant des semaines. Une situation qui inquiète le staff technique des Black Stars, à quelques mois des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les joueurs ghanéens convoqués face à la RCA:

Gardiens

- Publicité-

Lawrence Ati-Zigi, Abdul Manaf Nurudeen, Richard Ofori

Défenseurs

Alidu Seidu, Kingsley Schindler, Stephan Ambrosius, Joseph Aidoo, Alexander Djiku, Nicholas, Opoku, Baba Abdul Rahman, Gideon Mensah

- Advertisement -

Milieux de terrain

Abdul Samed Salis, Baba Iddissu, Andre Ayew, Elisha Owusu, Edmund Addo, Mohammed Kudus, Ransford Koningsdorffer

Attaquants

Inaki Williams, Antoine Semenyo, Jordan Ayew, Ernest Nuamah, Osman Bukari, Joseph Painstil, Jonathan Sowah

Articles similaires